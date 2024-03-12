127 لاعباً ولاعبة في «مبارزة ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تجذب بطولة المبارزة الأنظار، الليلة، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر المنافسات على مدار ثلاثة أيام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، سيتنافسون في 4 فئات، تشمل مسابقة سلاح سيف المبارزة «الايبيه» لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح سيف الشيش «الفلورية» لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح سيف المبارزة «الايبيه» لفئة الفتيات / (مواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط).

وانطلقت منافسات النسخة الحادية عشرة لدورة ند الشبا الرياضية مساء أمس، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس الجاري، في 9 ألعاب رياضية متنوعة، هي الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المشاركين في النسخة الجديدة حاجز الـ 6 آلاف لاعب ولاعبة.

وأعرب الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، عن سعادته بانطلاق منافسات النسخة الـ 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، وهي المشاركة الخامسة للعبة المبارزة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

وتابع: مشاركة المبارزة في الدورة، تجعلنا نسعى لتقديم الأفضل، وكشف عناصر ومواهب إماراتية جديدة، يكون لها الدور في توسيع مشاركات اللعبة بالدولة، إذ إن اتحاد المبارزة سيستفيد من البطولة، من خلال مشاركة العديد من الكوادر الإماراتية فيها، سواء من اللاعبين أو المدربين أو الحكام، ما يعتبر فخراً للاتحاد، وللرياضة الإماراتية.

وأثنى علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والإداري، وتوسيع قاعدة المشاركين منذ إدراجها ضمن الألعاب الرياضية لدورة ند الشبا، وقال: «أصبحت دورة ند الشبا في مقدم أجندة الأحداث الرياضية المحلية لاتحاد المبارزة، لتأثيرها الفني والإعلامي والجماهير على مستوى جميع الرياضات، لذلك، فإن مجلس إدارة اتحاد المبارزة يوليها اهتماماً كبيراً من حيث مشاركة اللاعبين واللاعبات المحليين لتوفير الاحتكاك مع الأبطال والبطلات الذين يأتون من الخارج للمشاركة في البطولة، بعد السمعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها على المستويين العربي والدولي، وارتفاع القيمة المالية المُخصصة للفائزين، ما جعلها حدثاً استثنائياً ينتظره الجميع».

تأكيد

وأكد المرزوقي أن دورة ند الشبا سطرت لنفسها مكانة كبيرة لدى كافة الرياضيين المحليين والإداريين في الاتحادات الرياضية، بفضل توجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والنجاح التنظيمي الكبير الذي يوفره مجلس دبي الرياضي، من حيث اختيار أفضل الأماكن الرياضية في دانة الدنيا لاستقبال المنافسات والرياضيين.

وقال: الدورة أصبحت تمثل قيمة للسعادة، وتُسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، لما حفلت به من العديد من المحطات الرياضية والإنسانية، التي تستحق الوقوف عندها وتوثيقها.

وأضاف: منافسات المبارزة هذا العام، تتميز بأنها جاءت في توقيت يخلو من الارتباطات الدولية العالمية، عكس النسختين الماضيتين، واللتين أقيمتا بالتزامن مع كأس العالم، سواء للكبار أو الشباب، لكن في النسخة الـ 11 الأمر يختلف وطلبات المشاركة التي وصلتنا قبل غلق باب القيد منتصف ليلة الاثنين، تؤكد على مشاركة أبطال من المستوى الأول في البطولة، قادمين من مصر والمجر وإيران، وهذا يُسعدنا، لأنه سيسهم في تعزيز نجاح الدورة، وسيوفر احتكاكاً قوياً للاعبينا مع مدارس دولية مختلفة».

وختم المرزوقي قائلاً: نعول كثيراً على النسخة الحالية لدورة ند الشبا لإعداد منتخب الشباب، الذي سيشارك في كأس العالم، ، إذ سيتم الدفع بالعناصر التي ستخوض منافسات البطولة، وسيكون هناك معسكر إعداد مكثف عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ند الشبا، لضمان أفضل جاهزية لهم قبل انطلاق كأس العالم.

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