اليابان بطل «ستريت لمحترفي التزلج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج منتخب اليابان بطلاً لنهائيات جولة ستريت للمحترفين التي اختتمت فعالياتها في دبي هاربر أول من أمس، حيث شكّلت جولتا ستريت وبارك للمحترفين آخر المحطات في الطريق على باريس 2024، وقد تنافس فيها 430 مشاركاً من 63 دولة.

وحصل منتخب اليابان على المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات عن طريق كايري نيتسوكي وليز أكاما، واحتل كل من البرتغالي جوستافو ريبيرو والياباني سورا شيراي، المركزين الثاني والثالث عن فئة الرجال، وحصلت الأسترالية كلوي كوفيل واليابانية كوكو يوشيزاوا على المركزين الثاني والثالث عن فئة السيدات، ونجح 88 لاعباً ولاعبة في حجز بطاقة الـتأهل إلى أولمبياد باريس.

وتعد جولتا ستريت وبارك للمحترفين متابعةً لبطولة العالم للتزلج على اللوح التي أقيمت في الشارقة العام الماضي، إذ تُقام نسخة هذا العام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وباستضافة مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشريك المكان شركة شمال القابضة.

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