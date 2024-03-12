دبي تحتضن مسك ختام مونديال «زوارق إكس كات» ديسمبر 2024

المصدر: دبي - البيان

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تعود منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- إلى شواطئ دبي مجدداً في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتمادها رسمياً كمسك ختام لروزنامة بطولة العالم 2024.

وتأتي استضافة الحدث تنفيذاً لتوجيهات ورؤية مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استقطاب كبرى البطولات والمنافسات العالمية كما يشكل ذلك دعماً كبيراً لفريق فيكتوري الذي عاد للمشاركة في البطولة وكذلك فرق الإمارات.

كما يجيء هذا القرار بعد العودة الموفقة التي سجلها فريق فيكتوري في منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الأولى من بطولة العالم 2024 بعد غياب استمر عامين (2022 و2023) لحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (5 مرات).

وبارك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار توقيع عقد استضافة الجولة الختامية من البطولة العالمية، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ العام الحالي في الجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الحدث، حيث سيكون عشاق الرياضات البحرية على موعد مع حدث فريد خلال الفترة من 6-8 ديسمبر المقبل.

وجرت مراسم توقيع العقد بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- وعدد من المسؤولين.

احتفاء

وقال محمد عبدالله حارب إن عودة بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- إلى شواطئ لؤلؤة الخليج دبي هي احتفاء بدور دولة الإمارات ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي مثل الحاضنة والمنبع لهذا الحدث الذي خرج للعالم من مياه الإمارات ليأخذ الاهتمام ويصبح في صدارة الأحداث ضمن روزنامة الاتحاد الدولي -يو آي أم-.

وأشار محمد عبدالله حارب إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل حريصاً على إنجاح كافة النسخ السابقة مقدماً العون للفرق واللجان، كما حرص على استضافة الجولة الختامية منذ انطلاقة البطولة بحلتها العالمية عام 2010 واستمر في احتضانها سنوياً في النسخ 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2019 و2021.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجه بالتحضير المبكر لاستضافة البطولة العالمية وإنجاح الحدث بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي يحتلها النادي، والذي عرفه العالم بالتميز منذ انضمامه كعضوية الاتحاد الدولي -يو أي ام- بداية عقد التسعينيات في تنظيم كبرى الأحداث في بطولات العالم للزوارق السريعة بمختلف فئاتها الأولى والثانية والثالثة وإكس كات وفورمولا1.

إشادة دولية

من جانبه عبر توماس كورث عن سعادتهم في المؤسسة العالمية لعودة الحدث الكبير إلى شواطئ دبي واحتضان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الموسم 2024 مؤكداً أن دبي يعرف عنها تميزها بالتنظيم وإنجاح البطولات ووجودها على رأس المدن المستضيفة يعد مكسباً كبيراً للحدث، موجهاً الشكر الجزيل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يعد لاعباً أساسياً في تطوير رياضة الزوارق السريعة العالمية.

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