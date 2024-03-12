نتائج متميزة لدراجات الإمارات في «الجولة العالمية»

المصدر: روما - وام

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اختتم فريق الإمارات للدراجات الهوائية أسبوعاً حافلاً بالسباقات في الجولة العالمية ووصل الفريق إلى منصة التتويج في اثنين من أكبر السباقات في العام.

واحتل خوان أيوسو المركز الثاني في التصنيف العام لسباق تيرينو - أدرياتيكو فتسابق الدراجون في المرحلة النهائية أمس في سان بينيديتو ديل ترونتو (154 كم) والتي فاز فيها جوناثان ميلان (فريق ليدل تريك) بعد انطلاقة سريعة.

تنافس

وقاد الدراج الإسباني الشاب السباق منذ اليوم الأول بعد فوزه المتميز في سباق الزمن فحصل الدراج البالغ من العمر 21 عاماً على قميص القائد الأزرق واحتفظ به للأيام التالية، ولكن في المرحلة الخامسة على المسار المتجه إلى فالي كاستيلانا، ترك بطل طواف فرنسا، يوناس فينججارد (فريق فيسما لاب)، بصمته على السباق وظل في المقدمة حتى نهاية السباق وخلفه أيوسو الذي جاء في المركز الثاني.

وأوفى الدراج المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو بوعده، فدعم أيوسو بشكلٍ قوي ووصل إلى منصة التتويج ليحتل المركز الرابع.

أسبوع جيد

وقال أيوسو: «أعتقد أنه كان أسبوعاً جيداً جداً بشكل عام بالنسبة لنا، ولقد فزنا بمرحلة ثم بالمركزين الثاني والرابع في التصنيف العام والمركز الثاني مرتين وتصنيف الفرق أيضاً، ولم يتعرض أي منا لأي حوادث خطرة على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة، ويمكننا أن نكتسب الكثير من الثقة من نتائج هذا الأسبوع ونحن متحفزون للسباقات المقبلة».

وفي هذه الأثناء في جولة باريس-نيس، تنازل براندون ماكنولتي عن القميص الأصفر في المرحلة النهائية الشاقة التي بدأت وانتهت في حلبة جبلية حول نيس وبطول 109 كم.

ولم يتمكن الدراج الأمريكي اللحاق بالفائز بالمرحلة، ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويك ستيب)، على مسافة 30 كيلومتراً فابتعد عن الدراج البلجيكي الفائز بالجولة ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب)، واستمر في المطاردة للحصول على المركز الثالث والوصول إلى منصة التتويج.

وقال ماكنولتي في تصريح له: «إنه شعور مختلط بالفرح والحزن، لو أخبرتني في بداية الأسبوع أنني سأكون في منصة التتويج لكنت سعيداً للغاية لأنني لم أبدأ السباق بتفاؤل، ولكن في النهاية، حينما تحصل على قميص القائد فإنك تريد الاحتفاظ به، ولقد كنت متأخراً قليلاً حينما انطلقوا، وصمدت فترة من الوقت، ولكن بعد ذلك اتسعت الفجوة أكثر فأكثر وانتهى الأمر».

ويذكر أن فريق الإمارات اعتلى منصة التتويج في كلا السباقين ليحصل على جوائز الفرق.

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