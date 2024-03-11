منتخب الإمارات للتزلج يصل إلى الإمارات بعد اتمام مشاركته في المعسكر التطويري في دافوس

المصدر: البيان

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في إطار التعاون المشترك وتفعيل دور الشراكة الإماراتية السويسرية بشكل فاعل ، أقام المنتخب الوطني الإماراتي للتزلج معسكراً تطويريا خلال الفترة من 1-8 مارس 2024 في دافوس والذي يأتي بالشراكة مع مجلس السياحة السويسري.

وضمن تحضيرات واستعدادات المنتخب الوطني للتأهل لدورة الألعاب الشتوية الدولية في كورتينا بإيطاليا 2026 ، وتحت إشراف ومتابعة حثيثة من قِبل الفريق الفني باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، قام الاتحاد السويسري للتزلج بنقل الخبرات الفنية والمهارات المتقدمة لأبطالنا، من خلال مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين بسويسرا في المعسكر، والذي أقيم في المنتجع السياحي بمدينة دافوس.

وأكد إبراهيم علي خادم عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومشرف المعسكر بأهمية هذه المشاركات مشيرا إلى "ان المعسكرات التطويرية تساهم بشكل كبير في تسارع خطوات الوصول إلى المشاركات الدولية وتمكين الفرق الوطنية بشكل عام، وكذلك الحال مع منتخبنا الوطني للتزلج الذي بدأ تدريباته الفنية في سكي دبي منذ انطلاقة المنتخب في بطولات التزلج خلال 2018 واليوم يشارك في المعسكرات التطويرية ميدانيا وسط ظروف ثلجية متعددة لكسب الثقة وتطوير المهارات الفنية للاعبين ".

الجدير بالذكر ان اتحاد الامارات للرياضات الشتوية يسعى حاليا لعقد عدة شراكات فنية مع افضل المدارس الثلجية العالمية لبلورة الرؤية الوطنية في دعم رياضات النخبة مثل رياضة التزلج على الثلج بفئتيه المتعرج والحر.

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