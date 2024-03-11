دورة ند الشبا.. 127 لاعبا ولاعبة يشاركون في منافسات المبارزة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً الثلاثاء منافسات بطولة المبارزة، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" التي تقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتضم 9 ألعاب رياضية، وتستمر حتى 31 مارس الجاري في دبي.

ويشارك 127 لاعبا ولاعبة من داخل الإمارات وخارجها في منافسات المبارزة ضمن 4 فئات، هي سلاح سيف المبارزة "الايبيه" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح سيف الشيش "الفلورية" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح السيف العربي "السابر" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح سيف المبارزة "الايبيه" لفئة الفتيات (مواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط).

ويطبق في البطولة الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للمبارزة، وسيتم تصنيف جميع اللاعبين حسب قواعد الاتحاد الدولي، يليهم اللاعبون من داخل الدولة الذين ليس لهم تصنيف دولي بحسب قواعد اتحاد الإمارات.

وأكد على المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن اللعبة تشهد حاليا تطورا كبيرا في الدولة على المستويين الفني والإداري، مشيرا إلى أن دورة ند الشبا تسهم في توسيع قاعدة ممارستها وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لتطوير مستوياتهم الفنية.

وقال: "تتميز منافسات المبارزة هذا العام بأنها جاءت في توقيت يخلو من الارتباطات الدولية، وهذا ما ساهم في زيادة عدد المشاركين من مختلف دول العالم، وبالتأكيد فإن مشاركة هؤلاء اللاعبين يسهم في تعزيز نجاح الدورة ويوفر احتكاكا قويا للاعبينا مع مدارس دولية مختلفة".

وأوضح أن اتحاد المبارزة يعول كثيرا على النسخة الحالية من دورة ند الشبا لإعداد منتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة كأس العالم التي ستقام عقب عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

وقال: "سيتم إشراك عناصر من منتخب الشباب في منافسات الدورة لتجهيزهم لكأس العالم، إضافة إلى معسكر إعداد مكثف سيخوضونه عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ند الشبا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز