جودو الإمارات يشارك في بطولة أنطاليا جراند سلام 29 مارس

المصدر: وام

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قرر اتحاد الإمارات للجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أنطاليا جراند سلام خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، بـ 6 لاعبين ولاعبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ورغبة في زيادة عدد المتأهلين إلى الحدث الأكبر عالميا من 5 إلى 7 لاعبين ولاعبات عن طريق جمع النقاط.

ويضم المنتخب لاعبتين هما بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وزميلتها باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، و4 لاعبين هم نارمند بيان في "وزن تحت 66 كجم"، وكريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي، في "وزن تحت 81 كجم"، وجريجوري أرام في وزن 90 كجم.

من ناحية أخرى انتظم المنتخب الوطني حاليا في معسكره في جورجيا استعدادا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام خلال الفترة من 22 الى 24 مارس الحالي، حيث حدد الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين ضمن 74 دولة قامت بالتسجيل حتى الآن للمنافسة على المراكز الأولى وجمع نقاط التأهل الأولمبي.

ويتضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024 أيضا، المشاركة في بطولة العالم للفردي والفرق في أبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل والتي ستكون آخر المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس.

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