نتائج مميزة لدراجات الإمارات في تيرينكو - أدرياتيكو وباريس – نيس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم فريق الإمارات للدراجات الهوائية أسبوعًا حافلًا بالسباقات في الجولة العالمية حيث وصل الفريق إلى منصة التتويج في اثنتين من كبريات السباقات في العام.

واحتل خوان أيوسو المركز الثاني في التصنيف العام لسباق تيرينو-أدرياتيكو حيث تسابق الدراجون في المرحلة النهائية أمس في سان بينيديتو ديل ترونتو (154 كم) والتي فاز بها جوناثان ميلان (فريق ليدل تريك) بعد انطلاقة سريعة.

وقاد الدراج الإسباني الشاب السباق منذ اليوم الأول بعد فوزه المميز في سباق الزمن حيث حصل الدراج البالغ من العمر 21 عامًا على قميص القائد الأزرق واحتفظ به للأيام التالية. لكن في المرحلة الخامسة على المسار المتجه إلى فالي كاستيلانا، ترك بطل طواف فرنسا، يوناس فينججارد (فريق فيسما لاب)، بصمته على السباق وظل في المقدمة حتى نهاية السباق وخلفه أيوسو الذي جاء في المركز الثاني.

وأوفى الدراج المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو بوعده، حيث دعم أيوسو بشكلٍ قوي ووصل إلى منصة التتويج ليحتل المركز الرابع.

وقال أيوسو:" أعتقد أنه كان أسبوعًا جيدًا جدًا بشكل عام بالنسبة لنا. لقد فزنا بمرحلة ثم بالمركزين الثاني والرابع في التصنيف العام والمركز الثاني مرتين وتصنيف الفرق أيضًا. لم يتعرض أي منا لأي حوادث خطيرة برغم الأحوال الجوية الصعبة. يمكننا أن نكتسب الكثير من الثقة من نتائج هذا الأسبوع ونحن متحفزين للسباقات المقبلة".

وفي هذه الأثناء في جولة باريس-نيس، تنازل براندون ماكنولتي عن القميص الأصفر في المرحلة النهائية الشاقة التي بدأت وانتهت على حلبة جبلية حول نيس بطول 109 كم.

ولم يتمكن الدراج الأمريكي اللحاق بالفائز بالمرحلة، ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويك ستيب)، على مسافة 30 كيلومترًا فابتعد عن الدراج البلجيكي الفائز بالجولة ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب)، واستمر في المطاردة للحصول على المركز الثالث والوصول إلى منصة التتويج.

وقال ماكنولتي في تصريح له:" إنه شعور مختلط بالفرح والحزن، لو أخبرتني في بداية الأسبوع أنني سأكون على منصة التتويج لكنت سعيدًا للغاية لأنني لم أبدأ السباق بتفاؤل. لكن في النهاية، عندما تحصل على قميص القائد فإنك تريد الاحتفاظ به. لقد كنت متأخراً قليلاً عندما انطلقوا، وصمدت لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك اتسعت الفجوة أكثر فأكثر وانتهى الأمر".

ويذكر أن فريق الإمارات اعتلى منصة التتويج في كلا السباقين ليحصل على جوائز الفرق.



النتائج النهائية لتيرينو-أدرياتيكو

1.يوناس فينججارد (فريق فيسما-لاب) 26:22:23

2.خوان أيوسو (فريق الإمارات) +1’24”

3. جاي هيندلي (فريق بورا-هانسجروه) +1’52”

4. إيزاك ديل تورو(فريق الإمارات) +2’20”

النتائج النهائية لجولة باريس-نيس

1. ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب) 27:50:23

2. ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويك ستيب) +30"

3. براندون ماكنولتي (فريق الإمارات) +1’47”

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز