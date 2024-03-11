"دبي البحري" يستضيف الجولة الختامية من مونديال الزوارق السريعة" إكس كات" لمدة 3 سنوات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار عقد استضافة الجولة السادسة (الختامية) من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام الجاري.

وتأتي استضافة هذا الحدث تنفيذا لرؤية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استقطاب كبرى البطولات والمنافسات العالمية، كما يشكل ذلك دعما كبيرا لفريق "فيكتوري" الذي عاد للمشاركة في البطولة وكذلك فرق الامارات.

وجرت مراسم توقيع العقد بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو آي أم" وعدد من المسئولين.

واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسمياً عودة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- إلى شواطئ دبي مجددا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في ختام روزنامة بطولة العالم 2024.

ويتزامن هذا القرار مع النتائج الموفقة التي حققها فريق فيكتوري في منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الأولى من بطولة العالم 2024 بعد غياب استمر عامين (2022 و2023) لحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (5 مرات).

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي إن عودة بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- إلى شواطئ دبي تعد احتفاء بدور دولة الإمارات ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي مثل الحاضنة والمنبع لهذا الحدث.

وأكد المدير التنفيذي أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجه بالتحضير المبكر لاستضافة البطولة العالمية وإنجاح الحدث بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي يحتلها النادي.

من جانبه عبر توماس كورث عن سعادة الاتحاد الدولي بعودة الحدث الكبير إلى شواطئ دبي واحتضان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الموسم 2024.

وليد فاروق / زكريا محي الدين

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز