مؤجلات دورة «البلاي أوف» للكرة الطائرة الأربعاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات الإياب للدور النهائي من دورة «البلاي أوف» للكرة الطائرة لتقام في التاسعة والنصف من مساء بعد غد، بعدما كان مقرراً إقامتها في السابعة من مساء أول من أمس، وتم تأجيلها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة، بتأجيل كافة الأنشطة الرياضية، بسبب الظروف الجوية، ويلتقي في إياب الدور النهائي، الوصل وضيفه الجزيرة، على درع الدوري العام لدوري الكرة الطائرة للرجال، وليس أمام الوصل سوى الفوز بأي نتيجة لتأجيل حسم اللقب إلى مباراة فاصلة في التاسعة والنصف من مساء 16 الجاري، وكان الجزيرة فاز على أرضه في لقاء الذهاب 3 - 2، ويتوج بطلاً للدوري في حال فوزه بأي نتيجة.

وتقام في نفس التوقيت بعد غد، مباريات إياب تحديد بقية مراكز الدوري العام، ويلتقي شباب الأهلي مع بني ياس لتحديد المركزين الثالث والرابع، والعين مع عجمان لتحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا مع النصر لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويؤجل الحسم إلى مواجهة فاصلة يوم 16 الجاري، حال فوز شباب الأهلي وعجمان وحتا في مباريات الإياب، بعد الفوز «ذهاباً»، إذ تغلب بني ياس على ضيفه شباب الأهلي 3 - 2، وخسر عجمان أمام ضيفه العين 2-3، وحتا أمام ضيفه النصر بالنتيجة نفسها. .

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