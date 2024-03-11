تعاون بين شرطة دبي و«الرياضات الإلكترونية»  

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقع الاتفاقية العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي بالوكالة، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية والتي تستضيفها دبي في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على توطيد أواصر التعاون في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل.

وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وخاصة في المجال الرياضي، فيما أعرب العميد بدران الشامسي عن سعادته بتوقيع المذكرة التي ستسهم في تعزيز التعاون الرياضي، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي لتفعيل دور الاتحاد وشرطة دبي لبناء قاعدة قوية لممارسة مثل هذه النوعية من الرياضات.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الاتحاد بتنظيم فعاليات ومنافسات مُشتركة خاصة بالرياضات الإلكترونية بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والاستفادة من الطاقم التدريبي ومن الشركات الخاصة والمتعاونة مع الاتحاد في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة ومنافسات الرياضات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم بطولات خاصة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي.

ومن جانبها، ستقوم شرطة دبي بعمل خطط مشتركة وإعداد حملات توعوية في القنوات المختلفة بهدف تعزيز الأمن الرقمي وتعزيز سلامة المجتمع الرقمي وتوعية الشباب بأهمية الرياضات الإلكترونية وممارستها بصورة منهجية ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة وتنفيذ فعاليات مُشتركة.

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