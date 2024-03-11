130 لاعباً ولاعبةً في بطولة «مارس» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نظم اتحاد الإمارات للغولف، جولة «مارس» في موسم بطولات «الميدالية الوطنية الشهرية»، وأقيمت في ملاعب نادي ياس لينك في أبوظبي، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة، ومن ضمنهم 52 لاعباً من المنتسبين لبرنامج «صقور المستقبل» الخاص باكتشاف وصقل وتطوير المواهب الناشئة.

وتوج ضمن منافسات الرجال لفئة «الصافي» المقامة بنظام «ستراتفورد» العالمي، لاعب المنتخب عمر ثابت برصيد 38 نقطة، وقبض اللاعب ديفيد بندلتون على منافسات «الكروس» برصيد ثلاث ضربات فوق المعدل، بعدما أنهى مسار المنافسات بـ75 ضربة.

وفي فئة «الماسترز» للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، ذهب المركز الأول للاعب كيفن باريت برصيد 41 نقطة، وحصل أنطون ثيرون على المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وفي منافسات فئة السيدات توجت بالمركز الأول في فئة «الصافي» اللاعبة بانسي غونسالفيز بـ35 نقطة، ولتقبض اللاعبة بانسي ذاتها على لقب أطول ضربة للسيدات حققتها عند الحفرة الثانية، فيما ذهب لقب أطول ضربة لفئة الرجال للاعب درويش القبيسي وحققها عند الحفرة 18 والأخيرة.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، ذهب المركز الأول للاعبة أليسا تشانغ بـ33 نقطة، متفوقةً على اللاعب سيباستيان كوك الذي حل ثانياً بـ32 نقطة.

وواصل اتحاد الغولف التنوع في جولاته على صعيد برنامجه الرائد «تحدي صقور المستقبل» التي امتد على مسار الحفر الثلاث، بإقامة أربع منافسات مناصفة بين الذكور والإناث، ففازت اللاعبة آيرا غانغولي بفئة المستوى الأعلى للإناث الذي امتد على مسار الحفر التسع محققة 37 ضربة، وليذهب لقب الفتيات لمسار الحفر الست للاعبة ريم المهيري بـ23 ضربة.

واحتل اللاعب آراف جانجولي المركز الأول في منافسات الأولاد للمستوى الأعلى (9 حفر) بتحقيقه 30 نقطة، وفاز اللاعب عيسى فهد بن رضا بالمركز الأول في فئة (6 حفر) بـ21 نقطة.

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