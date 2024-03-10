"أبوظبي 4 " بطل الجولة الأولى لزوارق "الفئة الثالثة " من "بطولة الإمارات"

المصدر: وام

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توج زورق "أبوظبي 4" بقيادة فالح المنصوري، وشون تورنتي بطلا للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفئة الثالثة، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي مساء أمس السبت، على كاسر الأمواج برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق زورق أبوظبي 4 لقب السباق، بعد أن تصدر المنافسة منذ الدورة الأولى، وظل في الصدارة حتى الدورة الختامية، منجزا اثنتي عشرة دورة في 37:52 دقيقة، في حين حل ثانيا زورق الشارقة 9 بقيادة فانديزشيز ديمتري، ويوستينوف كونسستانتين، وجاء ثالثا زورق كيو 8 الكويتي بقيادة عبد اللطيف العماني وخالد العلي.

توج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وعلي بن غليطة مشرف عام السباق، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وهنأ سالم الرميثي الفائزين على ما قدموه في المنافسات الختامية للجولة، مؤكدا أن السباق أقيم في أجواء ملائمة وناجحة.

وقال الرميثي "إقامة السباق في المسار الداخلي على امتداد كورنيش العاصمة، وصولا إلى كاسر الأمواج، ساهم بشكل كبير في نجاح المنافسة، وتحقيق المتسابقين على زوارقهم لأفضل الأزمنة".

كما أشاد سالم الرميثي بما قدمه زورق كيو 8 الكويتي من جهد كبير، ووصوله لمنصة التتويج في آخر سباق للجولة بالإضافة إلى تميز زورق الشارقة وإنهائه للسباق في المركز الثاني.

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