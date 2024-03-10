منافسات دورة ند الشبا الرياضية 2024 تنطلق بـ 9 رياضات

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق مساء يوم الاثنين 11 مارس 2024 منافسات النسخة 11 من "دورة ند الشبا الرياضية" التي أطلقها ويدعمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

منافسات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، تستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وتدشن بطولة البادل منافسات الدورة وتستمر حتى يوم السبت 30 مارس والتي تتضمن بطولة دولية بمشاركة عدد من اللاعبين من مختلف قارات العالم، تليها بطولة المبارزة التي تنطلق يوم الثلاثاء 12 مارس وتستمر حتى الخميس 14 مارس، وتنطلق بطولة تحدي الموانع يوم الخميس 14 مارس وتستمر حتى يوم الخميس 21 مارس، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان لمسافة 5 و10 كيلومترات يوم السبت 16 مارس، وتقام بطولة الجوجيتسو على مدار يومي الأحد والاثنين 17 و18 مارس.

وتنطلق بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة يوم الأربعاء 20 مارس وتستمر حتى الخميس 28 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 22 و23 مارس، وتبدأ منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم الجمعة 22 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 31 مارس، كما تنطلق بطولة شد الحبل يوم الأحد 24 مارس وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مارس.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قيمة جوائز البطولة التي بلغت أكثر من 3.6 ملايين درهم، حيث يحصل الفائزون في بطولة الكرة الطائرة على جوائز بقيمة 1.5 درهم، كما يحصل الفائزون في سباق الدراجات الهوائية على جوائز بقيمة 500 ألف درهم، وخصصت جوائز للفائزين في بطولة البادل بقيمة 374 ألف درهم، كما يحصل الفائزون في سباق الجري على جوائز بقيمة 325 ألف درهم.

وخصصت جوائز للفائزين في بطولة شد الحبل بقيمة 280 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة تحدي الموانع على جوائز بقيمة 265 ألف درهم، وفي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة يحصل الفائزون على جوائز بقيمة 210 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة الجوجيتسو على جوائز بقيمة 150 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة المبارزة على جوائز بقيمة 56 ألف درهم.

وأكد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قدّمت لمجتمعنا عموما ولقطاعنا الرياضي خصوصا أهم حدث رياضي هو دورة ند الشبا الرياضية التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور واضافة المزيد من الرياضات الى برنامجها السنوي في كل عام لتكون حدث العام وكل عام.

وقال: "يعمل مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن من محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة الدورة على الصعيد المجتمعي والرياضي، وتحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للدورة التي وصلت إلى النسخة الحادية عشرة و هي تتصدر الأحداث السنوية ، حيث يترقب رياضيونا الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان من كل عام للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة مما يتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين وأيضا الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة".

وأضاف: " نحن حريصون في كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وستضم النسخة الحادية عشرة للدورة 9 رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة وتستقطب مشاركة فرقا قوية تمثل جهات عديدة ومن بينها رياضة شد الحبل التي تمت اضافتها في برنامج المنافسات لأول مرة وتقديم جوائز تحفيزية كبيرة للفريق الفائز، الى جانب تحدي الموانع الذي تمت اضافته للبرنامج أيضا بتحديات مختلفة ومشوقة تقام على مضمار عشبي ، كما تساهم المنافسات في صقل مواهب رياضيينا وتطوير مستوياتهم من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة".

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة: "منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حققت الدورة أهدافا رياضية و مجتمعية كبيرة، وقد تم رفع عدد الرياضات في النسخة الحالية إلى 9 رياضات، وهذه الزيادة تأتي لتحقيق هدف الدورة في نشر الرياضة وتنظيم حدث سنوي يوفر لرياضيينا الهواة والمحترفين فرصة اللقاء والتنافس مع أقرانهم وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورة وعيش أجواءها الرائعة".

وأضاف: "الرياضات التي تضمنها برنامج النسخة الحادية عشرة للدورة تتمتع بشعبية واسعة كما تستقطب مشاركة نجوم عالميين وعرب في هذه المنافسات، كما ساهمت الدورة في نشر ممارسة هذه الرياضات وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث التي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي وكذلك استمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات وتطوير مستوياتهم وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات وعلى مدار العام".

وقال حسن المزروعي مدير الدورة: "ستكون النسخة الحالية من الدورة مميزة بجميع تفاصيلها وبما يتناسب مع مكانة الدورة و تأثيرها المتزايد في كل عام ، واللجنة المنظمة حريصة على مواصلة تحقيق النجاحات واستقطاب المزيد من الرياضات والفرق المميزة واضافتها لبرنامج المنافسات، وقد تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات للرياضات التي يتضمنها برنامج النسخة الحادية عشر ة من الدورة وكذلك تحديد مسارات فعاليات الجري داخل مضمار ميدان وخارجه والدراجات الهوائية التي تتناسب مع التطويرات التي تمت في شوارع مدينة محمد بن راشد ويمنح المشاهدين فرصة متابعة السباق ويسمح كذلك بمرور وسائل النقل في المنطقة ، إلى جانب تحديد أماكن المنافسات في مجمّع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به أو نادي دبي لأصحاب الهمم".

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