منتخب الجودو يختتم مشاركته في بطولة النمسا اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يختتم منتخب الإمارات للجودو اليوم، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالنمسا، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 78 دولة وقيمة جوائزها النقدية 100 ألف يورو.

وسبخوض اللاعب جريجوري أرام مباراته في منافسات وزن تحت 90 كجم للوزن الثقيل أمام الكوري الجنوبي لي سونجو، فيما يواصل اللاعب ظافر ارام الذي اعتذر عن المشاركة في منافسات البطولة لوزن تحت 100 كجم بسبب الإصابة، وعلاجه بالمركز الطبي الرياضي على هامش البطولة والتي تأتي ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطني الجودو لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

من جهة ثانية، يتصدر منتخب اليابان بطولة النمسا للجائزة الكبرى مع ختام الجولة الأولى الافتتاحية، برصيد ذهبيتين وفضية ويأتي في المركز الثاني منتخب البرازيل برصيد ذهبية وفضية، وفي المركز الثالث منتخب أسبانيا وصربيا بذهبية واحدة.

على جانب آخر، أشاد فيكتور سيكتروف مدرب منتخبنا للجودو بالتطور الرائع الذي شهده مستوى عدد من اللاعبين واللاعبات خلال موسم 2024 الحالي والذي سينعكس على أدائهم خلال بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات مايو المقبل، والتي تعتبر ختام البطولات الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كما ثمن فيكتور متابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الذي وجه بتوفير كافة متطلبات الإعداد خلال المرحلة القادمة استعداداً للمشاركات القادمة وأبرزها بطولة العالم في أبوظبي مايو المقبل، وأولمبياد باريس 2024.

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