تعاون بين شرطة دبي واتحاد بناء الأجسام في المجالات الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف المجالات الرياضية.

وذلك خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة والتي جاءت تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر آمناً»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية.

من جهتها، أكدت مريم المطروشي، أن توقيع المذكرة خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، يأتي من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي ورياضات بناء الأجسام و اللياقة البدنية بشكل خاص بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.

كما ثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص خاصة في المجال الرياضي. من جانبه، قدم علي بن حيدر الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي للتعاون المشترك، مؤكداً أنه سيساهم بنقلة نوعية مهمة في تطوير النشاطات الرياضية وبما يمهد لنقلة نوعية كبيرة.

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