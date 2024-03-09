400 فريق تشارك في بطولة «جي بي المفتوحة للبادل» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إقامة النسخة الثالثة من بطولة «جي بي المفتوحة للبادل» بعد غد الثلاثاء والتي ينظمها نادي جست بادل في دبي، بمشاركة أكثر من 400 فريق وتعد الأكبر من نوعها من حيث عدد المشاركين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور فوزية فريدون مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وأنور إدريسي الرئيس التنفيذي لنادي جست بادل.

من جهتها، قالت فوزية فريدون: يسعدنا أن نتعاون مع نادي جست بادل الرائد لتنظيم هذه البطولة، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية حتى وصلت إلى نسختها الثالثة، تشكل هذه البطولة إضافة جديدة ومميزة لقائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي على مدار العام، ويسر مجلس دبي الرياضي أن يدعم البطولة لأنها تساهم في تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية الذي يحرص المجلس على تحقيقه لتوفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي».

شعبية

وأضافت: رسخت رياضة البادل مكانتها في دبي بالانتشار الواسع والسريع واكتسبت شعبية كبيرة، حيث زاد عدد الملاعب المخصصة لها والتي انتشرت في كل مكان في دبي، كما تشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً على ممارستها من مختلف الجنسيات والأعمار وجميع الفئات والمستويات البدنية، واستضافت دبي العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وغيرها ممن شهدت مشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم، وتابعها عدد كبير من الجمهور المحب لهذه الرياضة».

إقبال

من جانبه، قال أنور إدريسي: «تقام البطولة على مدار ثلاثة أسابيع بداية من الثلاثاء في مختلف أندية البادل بدبي، وسعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين يتنافسون في مختلف الفئات بداية من فئة الهواة وفئة دي وفئة سي إلى فئة المحترفين، ويمكن للمؤسسات المشاركة بفرق تمثلها في البطولة،

وسيتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في البطولة تزيد على 100 ألف درهم، كما سيتم تقديم جوائز عينية قيمة مقدمة من رعاة البطولة».

وأضاف إدريسي: «ستبدأ المباريات بعد الإفطار خلال شهر رمضان من الساعة 9 مساء وتستمر حتى منتصف الليل، وستكون المنافسات بنظام المجموعات وخروج المغلوب، إلى أن يتأهل أفضل فريق للنهائي والفوز بالجائزة الكبرى».

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