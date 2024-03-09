أبوظبي بولو يحرز لقب غنتوت الدولية الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق أبوظبي بولو بلقب بطولة نادي غنتوت الدولية الأولى للبولو التي اختتمت مساء أول من أمس بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة منتجعات وفنادق جنة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

جاء تتويج فريق أبوظبي بولو باللقب الأغلى بعد فوزه على فريق غنتوت بولو 10/ 6 بقيادة فارس اليبهوني الظاهري وسانتياغو لابورد هداف الفريق بـ 8 أهداف، وفيلكس ايسن أحسن لاعب في البطولة، والمتألق الفريدو كابيلا.

عقب المباراة النهائية، توج سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر اليبهوني الظاهري عضو مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فريق أبوظبي بولو بكأس البطولة الذهبي وجائزة مالية 100 ألف درهم، في حين، تسلم كابتن فريق غنتوت ناصر الشامسي جائزة المركز الثاني وجائزة مالية 80 ألف درهم، وحصل قائد فريق أبوظبي بولو فارس اليبهوني على جائزة أفضل لاعب مواطن و10 آلاف درهم، ونال لاعب فريق أبوظبي فيلكس ايسن جائزة أفضل لاعب محترف و10 آلاف درهم، كما شمل التكريم طاقم حكام المباراة الإنجليزي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.

وعقب مراسم تكريم المشاركين والفريقين وطاقم الحكام تم السحب على الجوائز القيمة التي رصدها النادي للجمهور وعددها 100 جائزة وسط أجواء احتفالية رائعة استمتع بها الحضور الذين ازدان بهم استاد زايد الرئيسي بنادي غنتوت.

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