اتحاد الكاراتيه يحتفي بشركاء نجاح «الدوري العالمي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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احتفى اتحاد الكاراتيه بشركاء نجاح استضافة بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه والتي أقيمت قبل أيام في إمارة الفجيرة وهو الحدث الذي شهد أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مستوى الاتحادات الفردية في الدولة بعد مشاركة 2024 لاعباً ولاعبة مثلوا 78 دولة من مختلف قارات العالم إلى جانب مشاركة 260 حكماً دولياً و700 متطوع وثلاثة آلاف رياضي و14 ألف متابع ومشاهد من جمهور البطولة.

وأقيمت الاحتفالية المبسطة بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وحميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتية وعبد الله سيف البادي عضو مجلس الإدارة المنسق العام للبطولة وإبراهيم النعيمي ومحمد حربوك الشحي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد..

وشهد الاحتفال عروضاً للكاراتيه قدمها تلاميذ مدارس الفجيرة تفاعل معها الحضور.

وقال اللواء «م» ناصر الرزوقي: نحتفل اليوم بما تحقق من إنجاز على مستوى بطولة الدوري العالمي التي شهدت أرقاماً لم تتحقق من قبل على مستوى الدولة وذلك من حيث عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث إلى جانب الحكام والمتطوعين وأيضاً، ولا ننسى الحضور الجماهيري الذي فاق الوصف حيث تواجد أكثر من 14 ألف متفرج على مدار أيام البطولة الأربعة.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت ما كانت لتتم لولا الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الداعم الأول للبطولة إلى جانب تعاون أولياء أمور الطلاب والطالبات مع الاتحاد لتحقيق أهدافه ونحن نشكرهم على هذا العمل وأيضاً هناك أدوار متكاملة من قبل المؤسسات الحكومية والمحلية والتي ساهمت في إنجاح الحدث، وتابع يحق لعشاق اللعبة أن يفخروا بهذه الأرقام، ويحق لنا أن نفخر بشبابنا وطلابنا ولاعبينا في أعقاب الإشادة التي وجدوها من قبل قيادات الاتحاد الدولي للعبة.

شهادة نجاح

بدوره أبدى المهندس حميد شامس، ارتياحه للإبهار التنظيمي المتحقق من استضافة الإمارات لفعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه،لافتاً إلى أن مستوى الاستضافة يعد شهادة نجاح جديدة للإمارات عموماً في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمن شامس، رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة،، وجهود أبناء الفجيرة في إقامة نسخة لن تفارق ذاكرة كل من شارك فيها، سواء من اللاعبين واللاعبات، أو من أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، مثنياً على دور اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، في العمل الجاد على تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل إنجاحها.وقال اتحاد الإمارات يفخر بتنظيم هذه النسخة.

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