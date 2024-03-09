شرينه الفلاسي تتوج بلقب سباق السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوجت الفارسة شرينه أحمد الفلاسي بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم أمس، في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة.

والذي شهد مشاركة 98 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة، وتميز بالمنافسة القوية وأظهرت خلاله الفارسات رغبة بلوغ منصات التتويج وحصد اللقب في خواتيم موسم سباقات القرية.

وأكد الفوز تميز الفارسة شرينه التي واصلت حصدها للألقاب وحققت الفوز على صهوة «سيرافينو» من إسطبلات المغاوير 3 العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بعد أن حلت في المركز الرابع بالمرحلة الأولى وتقدمت في الثانية للصدارة والتي حافظت عليها حتى خط النهاية لتقطع المسافة في زمن إجمالي قدره 3:23:00 ساعات.

وجاءت ثانياً بفارق 41 ثانية الفارسة ماسة عدنان على صهوة «سليبنر رامزي» من إسطبلات الوثبة 1، وحلت ثالثاً الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «أوشوان هوتسبور» من إسطبلات المغاوير 3.

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وبحضور أطقم الإسطبلات المختلفة وسط احتفالات داوية من قبل الفائزين.

وعبرت الفارسة شرينه الفلاسي عن سعادتها بالفوز، وأهدت اللقب إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ذاكرة أن دعم سموه أسهم في تتويجها باللقب، وتميز إسطبلات المغاوير وتطور رياضة الفروسية بالدولة، وأشارت الفارسة البطلة إلى أن السباق شهد منافسات قوية بعد أن دفعت كل الإسطبلات بأميز الفارسات وأقوى الخيول، مؤكدة أن «سيرافينو» أكد قوته وترجم جهود جميع طاقم الإسطبل إلى انتصار.

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