إيطاليا تتألق في ختام «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق المنتخب الإيطالي في ختام النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي اختتمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة لتنجح دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم 3 بطولات من فزاع خلال 24 يوماً فقط كانت البداية بـ «أم الألعاب» التي أقيمت في الثالث عشر من فبراير الماضي أعقبتها رفعات القوة والقوس والسهم حيث كانت الأخيرة آخر محطة تأهيلية للاعبين للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وحطم المكسيكي مولينا ساميول الرقم القياسي على مستوى الأميركيتين في مسابقة القوس المحدب المفتوح «رجال».

وشهد اليوم الختامي تأهل السلوفينية جيفا إلى «بارالمبية باريس» 2024 بعد حصولها على الميدالية البرونزية في نهائي القوس المحدب المفتوح «سيدات» والتي حضرت إلى دبي برفقة رضيعها الذي لم يتجاوز عمره الـ 8 أشهر حيث كانت فرحتها مضاعفة بتحقيق حلمها مع رضيعها.

وحصد ستيفانو ترافيساني وايلز مينجو من إيطاليا ذهبية القوس المحدب الأولمبي «فرق مختلط» بينما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية لليابان عن طريق اياما توموهبرو وجيكا فيما حلت تركيا «ثالثاً» بتوقيع صادق سافاس وياقمود سنجول.

وفي نهائي القوس المحدب المفتوح «سيدات» كانت الميدالية الذهبية من نصيب الإيطالية ايلز مينجو تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية الهندية بوجا فيما كان المركز الثالث من نصيب السلوفينية جيفا.

وفي نهائي القوس المحدب المفتوح «رجال» حل الإيطالي ستفانو ترافيساني في المرتبة الأولى تلاه الفرنسي جويلامي توكولت «وصيفاً» والبريطاني كامرون رادفان «ثالثاً».

وواصل المنتخب الإيطالي تكرار مشهد الذهب محلقاً بالمركز الأول في مسابقة «دبليو ون مختلط» عن طريق باولو تونون وبيلزاري فيما حلت التشيك «وصيفاً» عن طريق كاريل وتيريزا بينما ذهب المركز الثالث للمنتخب البريطاني عن طريق مارتن وفيكتوريا.

وابتسم نهائي «دبليو ون سيدات» لكوريا عن طريق كيم اوك فيما حصدت التشيك الميدالتين الفضية والبرونزية بتوقيع تيريزا وساركا بولتار موسيلوفا.

وفي نهائي «دبليو ون رجال» حل التركي ايدن في المركز الأول تلاه الإيراني محمد زاندي «وصيفاً» فيما كان المركز الثالث من نصيب الفلندي جين بيير.

وحصلت التركية كيور على ذهبية القوس المركب الفئة المفتوحة «سيدات» تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للفرنسية جولي جوبن بينما حلت البرازيلية جين كارلا «ثالثة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز