10 خريجين إماراتيين يكملون دورة «دبي للفروسية» البيطرية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكمل نادي دبي للفروسية دورة تدريبية للبياطرة ومساعدي البياطرة لعشرة بيطريين إماراتيين حديثي التخرّج من الجامعات الإماراتية، استمرت لموسم كامل اشتملت على التدريب النظري والعملي من خلال السباقات التي نظمها النادي بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتضمن التدريب العملي على جميع أعمال الطبيب البيطري والمساعد البيطري خلال السباق في مختلف المراكز سواء في المراحل أو بوابات الفحص والعيادة البيطرية بالتعامل المباشر مع جميع حالات السباق تحت إشراف كامل من الأطباء البيطرين العاملين.

وتهدف الدورة التي انطلقت مع بداية الموسم إلى بناء كادر وطني مؤهل وقادر على إدارة سباقات القدرة داخلياً وخارجياً مستفيدين من الإمكانيات البشرية الكبيرة لنادي دبي للفروسية والتي تضم كفاءات من أطباء بيطريين يملكون خبرات تمتد لأكثر من عشرين عاماً.

مشاركة

وبعد أن شارك المتدربون في كل السباقات التي أقيمت بمدينة دبي الدولية للقدرة، وحصلوا على خبرات ومعارف كبيرة من خلال حضورهم الدائم جنباً إلى جنب مع الأطباء والمساعدين، تم تقديم دورة نظرية اشتملت على محاضرات قدمها كل من أحمد علي الحمادي مستشار نادي دبي للفروسية والحكم الدولي، والدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمود الزيودي رئيس قسم القدرة بالاتحاد.

هدف

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن الهدف من هذه الدورة هو إفساح المجال للكوادر الشابة من حديثي التخرج لاكتساب المزيد من خبرات الطاقم البيطري العامل بنادي دبي للفروسية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأضاف: «سيسعى نادي دبي للفروسية لتكرار مثل هذه الممارسات بالتنسيق مع الشركاء من أجل مشاركة ونشر المعرفة والخبرات المتراكمة لفريق العمل بالنادي، وتزويد هؤلاء الشباب بالمعرفة الأساسية التي يحتاجونها».

وأشاد العظب بمشاركة عدد كبير من أبناء الوطن الذين حصلوا على تجارب عملية من خلال العمل المباشر مستفيدين من خبرات وكفاءات النادي، ما سيكون له الأثر الكبير في التنوع وتطوير المشاركة.

من جانبه اعتبر أحمد علي الحمادي مستشار نادي دبي للفروسية والحكم الدولي، أن الدورة تعتبر مبادرة فريدة، حيث أتاحت الفرصة للمتدربين للعمل المباشر ومعايشة الحالات على أرض الواقع، ما جعلهم أكثر تمرساً وإدراكاً لهذه الوظائف وهذا كان أحد أهداف الدورة.

وأضاف: «هدفت الدورة كذلك إلى خلق كادر وطني مؤهل وصف ثانٍ جاهز لإدارة هذا النشاط من خلال نقل هذه التجارب والخبرات الطويلة للعاملين بنادي دبي للفروسية.»

وأشاد بتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، ودعم ومتابعة اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية.

بدورهم أعرب المتدربون عن سعادتهم ورضاهم بما حققوه من خبرات وتجارب خلال الدورة التي سيكون لها دور كبير في مستقبلهم في هذا المجال، مشيدين بمبادرة نادي دبي للفروسية والتي أتاحت لهم فرصة عظيمة لمعرفة الكثير عن سباقات القدرة.

وأكدوا أنهم تعلموا الكثير من المشاركة في الدورة التي استمرت عبر سباقات الموسم بأكمله بمدينة دبي الدولية للقدرة، وعرفوا خلالها أدق التفاصيل عن السباقات والقوانين الدولية المنظمة لهذه الرياضة لا سيما المتعلقة برفاهية الخيول.

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