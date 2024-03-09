الطقس يفرمل الرياضة

المصدر: دبي - خالد المهيري، إيهاب زهدي

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شهدت الساحة الرياضية، أمس، تأجيل العديد من الأنشطة والمسابقات والمباريات إلى وقت لاحق، نظراً لظروف الأحوال الجوية، بناءً على توصيات الجهات المختصة، وتم تأجيل 3 مباريات من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، كان مقرراً إقامتها أمس، بين حتا وشباب الأهلي، والإمارات والبطائح، وعجمان وبني ياس. وستقوم رابطة المحترفين، ببحث موعد جديد للمؤجلات وسط «الروزنامة».



وأعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن تأجيل سباق مضمار العين، الذي كان من المقرر إقامته اليوم، والسباق الختامي لمضمار «الشارقة لونجين» الذي كان مقرراً إقامته غداً، نظراً للأحوال الجوية التي تمر بها الدولة. وأكد بيان صادر من الهيئة، أنه سيتم الإعلان فيما بعد عن المواعيد الجديدة للسباقيْن.



ومن جانب آخر، أعلن نادي أبوظبي للفروسية، إلغاء المسابقة الوطنية لقفز الحواجز التي كان من المقرر إقامتها اليوم وغداً، وذلك نظراً للظروف الجوية وحفاظاً على سلامة الجميع.



وقررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي»، الذي كان مقرراً انطلاقه اليوم، إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.

وجاء القرار بناءً على تحذيرات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتقارير الخاصة بعدم استقرار حالة البحر. وأكد اتحاد الكرة الطائرة، تأجيل كل مباريات مسابقاته المقررة، اليوم وغداً، لظروف الطقس، وتتضمن المواجهات، إياب نهائي دوري الرجال بين الوصل والجزيرة.

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