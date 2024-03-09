سباق زايد الخيري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز سباق زايد الخيري بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية للتطوع لعام 2023.

وتلقى الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أول من أمس، رسالة رسمية من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء جائزته، تعلن فوز سباق زايد الخيري بجائزة الاتحاد للتطوع لعام 2023، وتدعوه لحضور حفل التكريم المقرر 20 أبريل المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

جدير بالذكر أن سباق زايد الخيري انطلق كنهر متدفق بالعطاء لأول مرة في مدينة أبوظبي عام 2001، حاملاً اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية انطلاقاً من مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005 ليقام بشكل سنوي هناك، ومن ثم انتقل إلى جمهورية مصر العربية اعتباراً من العام 2014، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا في الهند.

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