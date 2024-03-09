دبي تستضيف تصفيات «أوروبي السلة» 22 مارس

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف صالة كوكا كولا أرينا في دبي، تصفيات بطولة أديداس للدوري الأوروبي لكرة السلة للجيل الجديد، بتنظيم أكاديمية الصقور في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

وتشهد البطولة منافسات بين نخبة من لاعبي السلة الموهوبين ضمن 8 فرق من اللاعبين دون سن 18 عاماً، هي أكاديمية الصقور «دبي»، أريس ميديا ثيسالونيكي «اليونان»، إل دي إل سي أسفيل فيوربان «فرنسا»، راتيوفارم أولم «ألمانيا»، فالنسيا باسكت «إسبانيا»، «الغيريس كاوناس «ليتوانيا»، فيرتوس زيغافريدو بولونيا «إيطاليا».

ويتأهل الفائز للمشاركة في نهائية بطولة أديداس للدوري الأوروبي لكرة السلة للجيل الجديد 2024 في برلين.

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