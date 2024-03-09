شرطة دبي تحتكر الذهب في «كأس الإمارات لرفع الأثقال»

المصدر: دبي - البيان

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حافظت فرق شرطة دبي على تفوقها في بطولة كأس الإمارات لرفع الأثقال، التي نظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي، بأم سقيم، وأسدل الستار عليها، أمس، بحضور العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالله حيي الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال. وحصدت شرطة دبي، 13 ميدالية ذهبية من أصل 15 ميدالية وزعت في البطولة، التي شهدت إقامة 3 منافسات، السيدات، وللرجال بطولتين «المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي».

وفي بطولة المواطنين، حلت شرطة دبي في المركز الأول برصيد 19 نقطة، بعد أن حصدت 3ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني في دبي بـ 11 نقطة «ذهبيتان وبرونزية»، وثالثاً فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برصيد 11 نقطة «ذهبية وفضيتان».

وفي البطولة الخليجية، تصدرت شرطة دبي المشهد، بحصولها على الذهبيات الخمس للمسابقة، وبرصيد 25 نقطة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني بـ 6 نقاط «فضيتان»، ونادي بارج ثالثاً بـ 4 نقاط «فضية وبرونزية».

وفي بطولة السيدات، نالت شرطة دبي المركز الأول بالعلامة الكاملة أيضاً 25 نقطة «5 ذهبيات»، وذهب المركز الثاني إلى نادي أبوظبي بـ 15 نقطة «4 فضيات و3 برونزيات»، بينما حل في المركز الثالث فريق الكويت بـ 4 نقاط «فضية وبرونزية».

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