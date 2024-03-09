«دبي الرياضي» يبحث مع نجم ميلان تعزيز تطبيق معايير الاستدامة

المصدر: دبي -البيان

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استقبل سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، النجم الفرنسي السابق لأندية أرسنال وميلان ومارسيليا، والمستثمر في مجال الطاقة والرياضة، ماتيو فلاميني، الذي يزور الدولة حالياً.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، استعراض التطور والنمو الذي يشهده القطاع الرياضي في دولة الإمارات والفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها الدولة. كما استعرض اللقاء أوجه التعاون بين مجلس دبي الرياضي، والنجم فلاميني، في مجال تنظيم البطولات المختلفة الصديقة للبيئة، وزيادة تطبيق معايير الاستدامة في البطولات الرياضية في دبي.

وأكد سعيد حارب، النمو المستمر للقطاع الرياضي، مشيراً إلى أنّ دبي تواصل تنظيم واستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، وأن التعاون مستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية، كما أن التعاون يتواصل ويزداد مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الرياضية سواء في قطاع الأكاديميات أو تنظيم البطولات الرياضية، مع الحرص على أن تكون البطولات الرياضية صديقة للبيئة ومستدامة.

بدوره، أكد النجم الفرنسي فلاميني، أنه يزور الدولة كثيراً وأنه في كل مرة يزور دبي يجد شيئاً جديداً ومختلفاً، معرباً عن سعادته بتبني دولة الإمارات نهج الاستدامة.

وفي ختام اللقاء، قدم سعيد حارب، النسخة الانجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى النجم فلاميني.

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