«رجبي الإمارات».. برنامج حافل في الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، عن روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية للرجبي، خلال الشهور المقبلة حتى نهاية 2024، التي تتضمن العديد من المواجهات الرسمية والودية، ضمن استراتيجية الاتحاد الساعية إلى المحافظة على المكانة المميزة على المستوى القاري، وإكساب لاعبي المراحل السنية الخبرة الدولية.

وأوضح محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، أن منتخب «15 لاعباً» سيبدأ معسكر إعداده للبطولة الآسيوية التي تضم الأربعة الكبار، بداية من أبريل المقبل، وبعدها سيخوض عدة مباريات ودية في مايو، على أن يبدأ أولى مواجهاته الرسمية بين 3 جولات في الأول من يونيو مع هونغ كونغ بملعب الأخير، ويعود مجدداً إلى الإمارات لمواجهة كل من كوريا الجنوبية وماليزيا يومي 9 و21 يونيو.

بداية

وقال الزعابي: «سيبدأ منتخبا السباعي للرجال وللسيدات استعداداتهما لسلسلة آسيا في مايو المقبل، حيث يشارك رجبي الإمارات بمنتخبي الرجال والسيدات في السلسلة التي تضم الثمانية الكبار، وسيتم اختيار القائمة النهائية 29 يونيو المقبل ليشارك في أول جولة، التي ستلعب في أنشيون بكوريا الجنوبية يومي 7 و8 سبتمبر، فيما تقام الجولة الثانية في الصين يومي 21 و22 من الشهر نفسه، وفي يومي 9 و10 نوفمبر تقام الجولة الأخيرة في ضيافة بانكوك».

تحضير

وأضاف الأمين العام لاتحاد الرجبي: «منتخبات تحت 18 عاماً بنين وبنات ستبدأ معسكراتها الداخلية في مايو، وفي يونيو سيتم اختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تنظمها ماليزيا في 28 و29 سبتمبر».

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد التجمع الأول لمعسكر منتخب السيدات لرجبي الـ15 لاعبة، والظهور الأول له بعد تكوينه، حيث سيتم اختيار أفضل عناصره 20 أكتوبر المقبل، وفي 17 نوفمبر يخوض مباراة ودية مع نجوم الدوري الإماراتي للسيدات، استعداداً لبطولة رجبي 15 لاعبة لسيدات المستوى الأول التي تضم الثلاثة الكبار الإمارات والهند وماليزيا، في الهند خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل.

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