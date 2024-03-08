"شرطة دبي" تحصد 13 ذهبية في ختام منافسات "كأس الإمارات" لرفع الأثقال

المصدر: وام

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حافظت فرق شرطة دبي على تفوقها في منافسات "كأس الإمارات لرفع الأثقال"، الذي نظمه اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، بفوزها بـ"13" ميدالية ذهبية من أصل 15 ميدالية وزعت في البطولة التي شهدت إقامة 3 منافسات بواقع بطولة للسيدات، وبطولتين للرجال لكل من المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اختتام فعالية اليوم العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وفي بطولة المواطنين حلت شرطة دبي في المركز الأول برصيد 19 نقطة، بعد أن حصدت 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني بدبي بـ 11 نقطة “ذهبيتين وبرونزية”، وثالثاً فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برصيد 11 نقطة “ذهبية وفضيتين”.

وفي البطولة الخليجية، تصدرت شرطة دبي المشهد بحصولها على الذهبيات الخمس للمسابقة، وبرصيد بلغ 25 نقطة، وحلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني بـ 6 نقاط “فضيتين”، ونادي بارج ثالثاً بـ 4 نقاط “فضية وبرونزية”.

وفي بطولة السيدات نالت شرطة دبي العلامة الكاملة والمركز الأول برصيد 25 نقطة بواقع “5 ذهبيات”، وذهب المركز الثاني إلى نادي أبوظبي بـ 15 نقطة “4 فضيات و3 برونزيات”، بينما حل في المركز الثالث فريق الكويت بـ 4 نقاط من تحقيق “فضية وبرونزية”.

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