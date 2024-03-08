غداً.. انطلاق السباق الرئيسي لبطولة الإمارات للزوارق السريعة "الفئة 3"

المصدر: وام

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تنطلق غداً في أبوظبي منافسات السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة، وذلك في تمام الساعة 4 مساء على كاسر الأمواج برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبتنظيم النادي.

وخلال منافسات كسر الكيلو والتي أقيمت اليوم سجل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي أفضل مركز بتحقيق زمن قدره 3:01:473 دقيقة في مسار السباق، وحل ثانيا زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير، وفالح المنصوري بزمن وقدره 3:02:705 دقيقة، وثالثا زورق الشارقة 9 بقيادة ديمتري فاندوشيف، ومايكل كاتاشيف بزمن وقدره 3:05:530 دقيقة.

وضمن زورق أبوظبي 4 أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي سعيا منه لتحقيق لقب الجولة الأولى من البطولة.

ومن المنتظر أن تشتد المنافسة بين زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق دي دي آر مارين بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق كيو 8 بقيادة عبداللطيف العماني وخالد العلي بالإضافة لزورق الشارقة 9 بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف، والزورق السويدي بقيادة سبيستيان جروث وإريك جونسان، خصوصا أن كل هذه الأسماء أبطال في سباقات الزوارق السريعة وأصحاب ألقاب عبر السنوات والمواسم الماضية.

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