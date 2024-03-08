نجم فيراري كارلوس ساينز يغيب عن جائزة السعودية الكبرى

المصدر: وكالات

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قال فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة إن سائقه الإسباني كارلوس ساينز لن يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية ما سيتطلب خضوعه لجراحة.

وجاء في بيان صادر عن فيراري: “تم تشخيص إصابة كارلوس ساينز بالتهاب الزائدة الدودية وسيتطلب عملية جراحية. اعتبارًا من التجارب الحرة الثالثة وبقية نهاية هذا الأسبوع، سيتم استبداله بالسائق الاحتياطي أوليفر بيرمان”.

“لذلك لن يشارك أوليفر مرة أخرى في هذه الجولة من بطولة الفورمولا 2. عائلة فيراري تتمنى لكارلوس الشفاء العاجل.”

وسيغادر ساينز فريق فيراري في نهاية الموسم الحالي وسينضم بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي للفريق الأحمر بدلا منه.

واحتل ساينز المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم جائزة البحرين الكبرى خلف سائقي رد بول الهولندي ماكس فرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز.

وكان ساينز أيضا أخر سائق يتفوق على سائقي رد بول عندما فاز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي.

وتخرج البريطاني بيرمان (18 عاما) الذي يقود لفريق بريما ريسنج في فورمولا 2 من أكاديمية فيراري للسائقين واحتل المركز السادس في قائمة السائقين في فورمولا 2 الموسم الماضي.

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