نادي الشارقة للشطرنج و«الشارقة الأمريكية الدولية» يدشنان مشروع «أبطال الغد»

المصدر: الشارقة – البيان

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بدعم ورعاية اتحاد الإمارات للشطرنج دشنت مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية مشروع «أبطال الغد» لاكتشاف المواهب في لعبة الشطرنج بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج بتنظيم النسخة الثانية للشطرنج الخاطف (فرق)، بحضور محمد عبدالله المشرف الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، والدكتور فواز نواف والدكتورة عائشة السيار مالكا مدرسة الشارقة الأمريكية، والأستاذ صالح جدايل مدير المدرسة، والدكتور ستيفن أبيا مدير مدرسة الإمارات الوطنية.

مشروع وطني



وقال عمران عبدالله النعيمي إن البطولة تمثل رافداً مهماً لاكتشاف المواهب التي تكون عماداً وعوناً ومستقبلاً باهراً لشطرنج الإمارات، واصفاً نهج مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأنه نهج سليم يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع نادي الشارقة للشطرنج لدعم سياسات اكتشاف مواهب الغد سواء من الطلاب المواطنين أو المقيمين.

وأكد عمران النعيمي أن جميع موارد نادي الشارقة للشطرنج متوفرة لمدرسة الشارقة الأمريكية الدولية لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير من خبراء وفنيين ومدربين، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة لمثل هذه البطولات بجانب مواصلة تدريب أستاذة من المدرسة لتعليم وتدريب الطلاب على ممارسة الشطرنج وفق توجيهات الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالاهتمام بالمشروع وتوفير الدعم اللازم له.

فكر مستقبلي



بدوره كشف صالح جدايل عن اتفاق مع اتحاد الإمارات للشطرنج لتصبح مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية عضواً في الاتحاد وهو ما سيتم في المستقبل، وستكون المدرسة مركزاً تدريبياً متخصصاً معترفاً به من الاتحاد وسيتم تحول المركز إلى نادٍ شطرنجي بعد استيفاء بعض الشروط.

منجم مواهب



ووصف مشرف التربية الرياضية في المدرسة سامر الشامي، بطولات أمريكية الشارقة بأنها منجم لاكتشاف المواهب، وقال إن النسخة الثانية نظمت بمشاركة 72 طالباً مثلوا 18 مدرسة وثلاث إمارات الشارقة، عجمان ودبي، بالإضافة إلى مشاركة جميلة كضيف شرف من لاعبين من مركز همم للتأهيل المهني والتدريب لأصحاب الهمم.

وعلى صعيد النتائج تم تكريم مركز همم للتأهيل المهني والتدريب لأصحاب الهمم بكأس أجمل فريق، وقد حصل على جائزة أفضل أصغر لاعب الطالب سلطان المهيري الصف الخامس من مدرسة الإمارات الوطنية، والطالب وسام الشامي الصف الثالث من مدرسة الشارقة الأمريكية برصيد 4 فوز وخسارة واحدة.

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