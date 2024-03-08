الجائزة الكبرى للجودو بالنمسا.. كريم عبد اللطيف يواجه بطل الدومينيكان غداً

المصدر: وام

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يخوض منتخبنا الوطني للجودو غداً، مباراة واحدة في بطولة الجائزة الكبرى التي تقام حالياً بمدينة لينز في النمسا، بمشاركة 78 دولة، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو.

ويواجه لاعبنا كريم عبد اللطيف منافسه أنطونيو تورنال بطل جمهورية الدومينيكان في منافسات وزن تحت 73 كجم، بينما يخوض لاعبنا الدولي جريجوري آرام منافسات وزن تحت 90 كجم أمام لي سونج بطل كوريا الجنوبية بعد غد الأحد.

ومن المنتظر أن يتوجه منتخبنا الوطني إلى معسكر جورجيا بعد ختام البطولة مباشرة، ليواصل استعداده للمشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام التي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، في إطار سعي لاعبي ولاعبات المنتخب لحصد النقاط من أجل زيادة عدد اللاعبين المتأهلين إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

وسيشارك منتخبنا الوطني بثلاثة لاعبين ولاعبة في بطولة تبليسي جراند سلام هم: كريم عبد اللطيف في وزن 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن 81 كجم، وجريجوري آرام في وزن 90 كجم، فضلاً عن اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كجم.

على صعيد آخر، وقع ناصر التميمي بوصفه أميناً لصندوق الاتحاد الدولي للجودو، اتفاقية مع إسماعيل محمد رئيس اتحاد طاجيكستان، بموجبها تستضيف طاجيكستان بطولة العالم للناشئين خلال العام الجاري.

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