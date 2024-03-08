«دبي الرياضي» وأكاديمية يوفنتوس يطلقان دورة تأهيل مدربي كرة القدم في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق دورة تأهيل مدربي كرة القدم بالتعاون مع أكاديمية نادي يوفنتوس التي ستتولى استقدام المحاضرين من الكوادر التدريبية لنادي يوفنتوس لتطوير الكوادر التدريبية العاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مع نجم الكرة الإيطالية ونادي يوفنتوس السابق جورجيو كيليني، بحضور عدد من لاعبي أكاديمية يوفنتوس في دبي، وتم خلال اللقاء بحث برنامج الدورة الأولى من نوعها التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس خارج أوروبا، وتوفير سبل النجاح لها لتحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية والتدريبية العاملة في الدولة.

وعبر سعيد حارب عن تقديره للعمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية يوفنتوس في استقطاب وتطوير الموهوبين وتنمية قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية وهي الجهود التي أسفرت عن فوز فريق أكاديمية يوفنتوس في دبي بالبطولة العالمية كما أكد أن يوفنتوس يعد من الأندية المرموقة ذات الإرث الكبير والتي تتمتع بشعبية واسعة واحترام كبير في جميع القارات. وبدوره عبر أسطورة نادي يوفنتوس لكرة القدم، جورجيو كيليني عن سعادته بالتواجد في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي .

وقدم النجم الضيف شرحاً عن الدورة التدريبية الأولى لأكاديمية يوفنتوس المخصصة للمدربين من خارج أوروبا، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2024، التي توفر فرصة فريدة للمدربين في دولة الإمارات لفهم منهجية أكاديمية يوفنتوس. وتتضمن الدورة التي تستمر 3 أيام محاضرات نظرية بالإضافة إلى ملاحظات ميدانية.

واصطحب سعيد حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ومختبر الابتكار، وجهاز (نبض الموارد البشرية)، وأهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

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