شرطة دبي و«دبي البحري».. تعاون استراتيجي يفتح أبواب النجاح

المصدر: دبي - البيان

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وقّع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين الطرفين، والذي أثمر في التطور المستمر للرياضات البحرية، منذ تأسيس النادي عام 1988.

وقّع المذكرة من جانب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين.

وعلى ضوء المذكرة، تقدم القيادة العامة لشرطة دبي الإسناد البحري بالأفراد والوسائل، وتأمين مسرح الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وكذلك الاتصالات بين الوحدات، وتبادل الخبرات وورش العمل، فيما يقدم النادي كل ما من شأنه دعم الفرق الرياضية لشرطة دبي في البطولات والمسابقات الرياضية.

ووجّه محمد عبد الله حارب شكر وتقدير مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المستمر، إلى القيادة العامة لشرطة دبي، لدعمها المتواصل، ودورها الكبير والمؤثر في إنجاح جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والمجتمعية التي ينظمها النادي خلال الموسم الرياضي.

كما تقدم حارب بالشكر الجزيل إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على اهتمامه المتواصل ودعمه الكبير، موجهاً الشكر كذلك إلى مختلف الإدارات العاملة في القيادة، والتي ظلت تشكل الداعم الأساسي والشريك الاستراتيجي في إنجاح كافة فعاليات دبي البحري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي والرياضات البحرية بشكل خاص، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، خاصة في المجال الرياضي.

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