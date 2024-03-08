23 رقماً قياسياً في «دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان

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أحرز منتخب الصين لقب «النسخة 13» لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي اختتمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وحصد «التنين» 31 ميدالية بواقع 22 ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات، بينما شهدت البطولة تحطيم 23 رقماً قياسياً 6 أرقام عالمية و8 أوروبية و4 على مستوى الأمريكتين و5 آسيوية.

وجاء منتخب إيران «وصيفاً» بـ 11 ميدالية «5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين»، فيما حل المنتخب الأوزبكي «ثالثا» بـ 8 ميداليات «3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات». وفاز المنتخب الصيني في اليوم الختامي بذهبية «الفرق مختلط»، بينما جاء المنتخب البرازيلي «وصيفاً» وكازاخستان في المرتبة الثالثة. وفاز المنتخب الصيني أيضاً بلقب أفضل رفعة للفردي بواقع 13 ذهبية وفضية وبرونزية تلاه المنتخب الإيراني في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات ومثلها برونزيات، بينما كان المركز الثالث من نصيب البرازيل بذهبية و4 فضيات وبرونزية. وكرر «التنين» المشهد نفسه في المجموع العام للفردي محلقاً بالصدارة بواقع 9 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات تلاه «الأوزبكي» بـ 3 ذهبيات وإيران ثالثاً بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

حرص

من ناحيته وجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد سموه دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق سواء في المشاركة في البطولات العالمية أم تنظيمها ومجلس دبي الرياضي لمتابعته لكل تفاصيل البطولة.

كما وجه العصيمي الشكر إلى المؤسسات والشركات الراعية التي ظلت تتفاعل مع نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق العمل المختلفة والمتطوعين وأجهزة الإعلام المختلفة وقناة دبي الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا النجاح الكبير للنسخة 13 والتي هي ثمرة عمل الجميع وخصوصاً أنها أقيمت ضمن احتفالية النادي بمرور 15 عاماً على انطلاقة بطولات فزاع.

وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات المطلوبة.

وأشار العصيمي إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات بدبي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية «القيادة الرشيدة» في الدمج الكامل وتمكين «أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية.

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