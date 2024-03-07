سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بسيف أمير قطر

المصدر: وام

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة فوز "الوارية" لهجن الرئاسة بسيف سمو أمير دولة قطر الشقيقة، كما رفع معاليه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع مشجعي هجن الرئاسة، مؤكدا أن الدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية إنعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 3 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهاته المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة، وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك، ساهمت في الارتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل.

كما قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع ملاك مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كافة المهرجانات، وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحافل القادمة في ختامي المرموم والوثبة.

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