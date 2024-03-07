بحضور أمير دولة قطر .. هجن الرئاسة مع "الوارية" تهدي الإمارات سيف أمير قطر

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ختام المهرجان الختامي السنوي على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر، في ميدان الشيحانية بدولة قطر، كما شهد المنافسات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآصايل.

وشهد اليوم الأخير 4 رموز مسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ حفلت بالإثارة والندية لدى المشاركين والمتابعين.

وفي الشوط الرابع وتحدي السيف المثير إستطاعت هجن الرئاسة أن تكسب سيف سمو الأمير وتحلق مع ذروة سنام المهرجان على أرضية ميدان الشيحانية مع "الوارية" بالشعار الأحمر وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 11:47:40دقيقة.

وفي الشوط الثالث، فاز عجيب لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري وحلق بالخنجر الذهبي للزمول المفتوح بعد وصوله في زمن قدره 12:07:54 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع هتان لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري لتكسب الشلفا الذهبية بعد وصولها في زمن قدره 11:58:30 دقيقة.

وفي الشوط الأول تصدر مجوخ لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري ليكسب الخنجر الذهبي بتوقيت بلغ 12:10:14 دقيقة.

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