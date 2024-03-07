أحمد بن محمد يعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الإمارات .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس": بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني، نعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل ... تقود اللجنة الأولمبية الوطنية مبادرات ومشاريع نوعية في مجال اكتشاف المواهب وحريصون على غرس الثقافة الرياضية لدى الأجيال الناشئة، وبما يساهم في رسم مستقبل مبشر لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

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