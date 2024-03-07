شباب الأهلي يستقبل الشارقة في صراع صدارة دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يستقبل فريق شباب الأهلي لكرة اليد في السابعة من مساء اليوم ضيفه فريق الشارقة في قمة الجولة التاسعة بالدور التمهيدي لدوري رجال اليد وفي مواجهة الصراع على قمة البطولة حيث يقف الشارقة في الصدارة برصيد 22 نقطة ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وفي مباراة ثانية اليوم يستقبل فريق الجزيرة الثالث برصيد 16 نقطة، فريق النصر الثامن برصيد 9 نقاط، وتستكمل الجولة غداً بمباراة تجمع بين فريق دبا الحصن السادس برصيد 12 نقطة مع فريق العين الرابع برصيد 15 نقطة.

وستكون صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي (النهدة) عند السابعة مساء اليوم مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي اللعبة الشارقة وشباب الأهلي الذي يدخل اللقاء على أرضه بمعنويات عالية بعد فوزه العريض على العين في الجولة الماضية 34 - 25 محققاً فوزه الرابع في البطولة بينما يسعى الشارقة إلى العودة للانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام دبا الحصن 23 - 24.

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