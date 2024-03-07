«سيدات شرطة دبي» بطل كأس الإمارات لرفع الأثقال

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق شرطة دبي بلقب النسخة الثانية من «كأس الإمارات» لرفع الأثقال لدول مجلس التعاون الخليجي للسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وحصدت سيدات شرطة دبي العلامة الكاملة 5(ذهبيات)، و25 نقطة، بينما حل نادي أبوظبي في المركز الثاني بـ 8 ميداليات (4 فضيات و4 برونزيات) وبرصيد 15 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى الكويت بميداليتين (فضية وبرونزية) ورصيد 4 نقاط.

وفاز وحيد مصطفى (شرطة دبي) بالميدالية الذهبية في البطولة الخليجية، وحصل سينتونجو جولويس (مركز الرشاقة) على الفضية، وهادي أحمد من نادي أبوظبي على البرونزية، وفي البطولة المحلية حصل ناصر البلوشي من شرطة دبي على الذهبية وذهبت الفضية إلى عدنان الكريم من مركز الهجرة، والبرونزية إلى حسن الكثيري من نادي أبوظبي.

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