اتحاد الإمارات للغولف يطلق سلسلة الأكاديمية الآسيوية للناشئين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف والأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة، عن إطلاق النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف برعاية شركة «أوبتيماس» والتي تتضمن 25 حدثاً في روزنامة الموسم الحالي 2024، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ.

ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الجولة الافتتاحية للسلسلة بداية من 11 وحتى 14 أبريل المقبل، وتطوف الجولة على ستة بلدان، هي الإمارات، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند، ماليزيا.

وقال اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع الأكاديمية الآسيوية، في خلق فرص مختلفة لتطوير المواهب على صعيد دول المنطقة، من خلال إطلاق سلسلة جديدة من الأحداث تغطي فئات متعددة من المراحل السنية من المواهب الباحثة عن فرص حقيقية في كل آسيا وأفريقيا، لعرض موهبتهم، وتطوير وصقل هذه الموهبة وفق أعلى المعايير الدولية، على أن تكون ضربة بداية من بوابة نادي العين في أبريل المقبل».

بدوره قال جون لاروش، الرئيس التنفيذي ومؤسس أكاديمية آسيا للمواهب الناشئة للغولف،: «تتوجه الأكاديمية بالشكر لكل من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، واتحاد الإمارات للغولف، على الشراكة، وفهم رؤيتنا نحو تطور لعبة الغولف في قطاع الناشئين بسرعة في دول المنطقة، خصوصاً أن استراتيجيتنا ترتكز على أهمية تهيئة مزيد من فرص المنافسة واكتساب الخبرات التي تؤهلهم إلى الانتقال للمستوى التالي للعبة».

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