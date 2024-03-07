الجزيرة يهزم الوصل ويقترب من درع دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز الجزيرة على ضيفه الوصل 3 - 2، في ذهاب الدور النهائي من دورة «البلاي أوف» للكرة الطائرة، ويلتقي الفريقان في صالة نادي الوصل في السابعة من مساء غدٍ، في مباراة الإياب، وحال فوز الوصل، ستكون هناك مباراة فاصلة يوم 16 مارس الجاري، أما حال فوز الجزيرة، فيتوج بطلاً لدوري الطائرة في الموسم الحالي 2023-2024.

وفي ذهاب تحديد الترتيب النهائي لجدول ترتيب دوري الطائرة، فاز بني ياس على ضيفه شباب الأهلي 3 - 2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسارة عجمان أمام ضيفه العين 2 - 3، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا أمام ضيفه النصر 2 - 3، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وتقام مباريات الإياب لتحديد المراكز في السابعة من مساء غدٍ، على صالات شباب الأهلي، والعين والنصر، ويحسم ترتيب الأندية النهائي بتكرار فوز المنتصرين في الذهاب، أما في حالة الخسارة ، ستقام مباراة فاصلة بين يوم 16 مارس الجاري.

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