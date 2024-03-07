أحمد المنصوري يشارك في كأس البرتغال الدولي للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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شارك دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري في بطولة كأس البرتغال الدولي وهي إحدى البطولات العالمية ذات التصنيف الأول، وشارك فيها المنصوري من أجل الإعداد الأخير للمرحلة الأهم والأقوى وهي المشاركة في بطولة كأس الأمم في هونغ كونغ.

وشارك أحمد المنصوري في البطولة رفقة شقيقه محمد المنصوري وبقيادة مدرب المنتخب يوسف ميرزا، حيث أقام اللاعبان معسكراً خارجياً استمر من 28 فبراير وحتى 4 مارس، واختتم المعسكر بالمشاركة في سباق الأومنيوم بتواجد الدراجين أحمد ومحمد المنصوري.

وقال يوسف ميرزا: «كان الهدف الانتظام في معسكر خارجي بالبرتغال تخلله المشاركة في كأس البرتغال الدولي للمضمار، ونجح أحمد المنصوري في الحصول على المركز السابع في البطولة التي شهدت مشاركة بطل العالم في المضمار البرتغالي يوري، وهي بطولة قوية وأفضل إعداد للبطولة المقبلة في هونغ كونغ، قبل المشاركة في بطولة العالم بكندا، وهي البطولة الأهم والحاسمة لحسم سباق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».

وأضاف ميرزا: تأتي المشاركة في بطولة البرتغال ضمن خطط إعداد اتحاد الدراجات ولجنة المنتخبات للبطل أحمد المنصوري لضمان أفضل إعداد له، بتوصية واهتمام كبير من قبل رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، الذي حرص الفترة الماضية على توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية والبطل أحمد المنصوري للمشاركة في كافة البطولات الداخلية والخارجية

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