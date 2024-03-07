أحمد بن محمد يستقبل سفير فرنسا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي والأولمبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، سعادة نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذلك في أبراج الإمارات في دبي.

استعرض الجانبان تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.

واستعرض اللقاء النهضة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة والارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس والجمهورية الفرنسية الصديقة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين والمقرر انطلاقها في السادس والعشرين من يوليو القادم و تستمر حتى 11 أغسطس 2024، والألعاب البارالمبية التي تُقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية في باريس لإقامة الأولمبياد، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية للمرة الثالثة بعد أن استضافته في العامين 1900، و1924.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وما تتبناه من نهج تنموي رائد يقوم على استشراف المستقبل، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

واحضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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