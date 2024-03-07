الإمارات تستعرض تجربتها مع الاستدامة أمام «دولي الطاولة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شاركت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، في اجتماع لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، الذي أقيم في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية على هامش بطولة العالم، بصفتها عضواً في اللجنة.

واستعرضت رئيس لجنة ‏رياضة المرأة في الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة، تجربة الإمارات الناجحة في الاستدامة بمختلف المجالات، وقدمت عدداً من المقترحات بشأن تنفيذها في كرة الطاولة، وحضرت المهندسة مجد البلوشي على هامش مشاركتها، عدداً من ورش العمل الخاصة بالاتحاد الدولي، عن الحوكمة واستعرضت أيضاً تجربة الإمارات الناجحة في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، كما تقدمت بمقترح لعمل توازن بين الجنسين في الألعاب الرياضية، من ناحية إعداد اللاعبين واللاعبات والإداريين والإداريات، بصفتها عضواً للجنة التوازن بين الجنسين في الاتحاد الآسيوي ‏لكرة الطاولة.

وأكدت مجد البلوشي، أن حضورها لاجتماعات الاتحاد الدولي، ساهم في توطيد العلاقات مع عدد من مسؤولي الاتحادات القارية، وخصوصاً الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، حيث تواجدت أيضاً، في أعمال الاتحاد القاري، وأطلعت على عدد من المقترحات بشأن تطوير اللعبة في الفترة المقبلة، وأحدث البرامج لاكتشاف المواهب الجديدة.

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