قرعة جائزة النمسا الكبرى للجودو اليوم

المصدر: لينز - البيان

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تشهد مدينة لينز النمساوية اليوم قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي يستضيفها اتحاد النمسا للجودو وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو (عبر تقنية الفيديو).

وتنطلق البطولة يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة 559 لاعباً ولاعبة من 81 دولة من بينها 5 دول عربية وهي: الإمارات، البحرين، السعودية، المغرب وفلسطين بعد اعتذار مصر، حيث تشارك كل الدول العربية بعدد 18 لاعباً ولاعبة.

تحضير

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 3 لاعبين هم كريم عبد اللطيف الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط الذي يشهد مشاركة 57 لاعباً من اللاعبين المصنفين، واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، فيما واصل البقية معسكرهم الخارجي مواصلة لاستحقاقاتهم القادمة خلال الفترة المقبلة التي تشهد مشاركة منتخبنا في بطولة العالم للجودو في مايو 2024، في أبوظبي والتي تمثل ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكانت بعثة منتخبنا قد انضمت أمس لمنتخبات البطولة، وبدأت على الفور تدريباتها بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف الذي سيشارك في قرعة البطولة، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتبدأ عقب مراسم القرعة عملية الميزان الرسمية للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف للجنسين، وسيكون ظهور منتخبنا في اليوم الثاني للبطولة المخصص للوزن الخفيف المتوسط الذي يشارك فيه اللاعب كريم عبد اللطيف وفي ختام البطولة نشارك بلاعبين في منافسات الوزن الثقيل.

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