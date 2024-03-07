«دولية فزاع للقوس والسهم» تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يسدل الستار مساء اليوم على النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم والتي تكشف عن هوية آخر المتأهلين للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2014».

وفي أبرز مشاهد بطولة القوس والسهم فقد أثبت الأمريكي أريك بننت الذي يشارك مع منتخب بلاده في هذا الحدث العالمي أنه صاحب همة وملهم وأن «لكل إرادة قصة» متحدياً كل الصعاب، مؤكداً على استاد نادي دبي لأصحاب الهمم أن الطاقة الإيجابية هي المحرك الأساسي للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز.

وأثبت البطل الأمريكي أنه حالة نادرة من الإرادة والتصميم، حيث يصوب بـ «أسنانه» بسبب البتر في ذراعه الأيمن، والذي لم ينل من عزيمته متخطياً كل الصعاب في لعبة القوس والسهم.

ويحلم اللاعب بالتأهل للمرة الخامسة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، حيث سبق له التواجد في 4 نسخ سابقة في بكين ولندن وريو وطوكيو.

وكشف أريك عن مشاركته للمرة الثانية في بطولة فزاع مؤكداً أنها من البطولات المهمة في خارطة رياضة «أصحاب الهمم».

وقال: سقف طموحاتي بلا حدود من أجل تحقيق هدفي المنشود وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني للوصول إلى الغاية المبتغاة.

وأضاف: أتطلع للتواجد في بارالمبية باريس 2024، وخصوصاً أنني اجتهدت خلال التحضيرات لخوض مثل هذا التحدي المهم في وجود الأبطال النخبة بصورة مثالية لتحقيق هدفي المنشود.

وأبدى البطل الأمريكي إعجابه بدبي مبيناً أنها من المدن الجميلة وأنه حريص دائماً على التواجد في بطولة فزاع للقوس والسهم، التي تحمل قيمة كبيرة في بطولات أصحاب الهمم الكبيرة، وخصوصاً أنها من البطولات المهمة والمؤهلة إلى الدورات البارالمبية. وفي بطولة رفعات القوة فازت الصينية جينبينف شباو بذهبية أفضل رفعة وزن 55 كجم «سيدات»، تاركة المركز الثاني للأوكرانية مارجانا شيفجون، فيما حلت التركية بصره دومان ثالثة.

وحصد الصيني يانج ذهبية وزن 54 كجم «رجال»، فيما حل البطل الفيتنامي آن وصيفاً تلاه ديفيد من كازاخستان.

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