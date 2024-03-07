أسبوع النزال الإماراتي يخطف الأضواء في البرازيل

المصدر: بالنياريو (البرازيل)- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل الذي نظمته شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)،، الأضواء وحقق نجاحاً كبيراً، في فعالياته الثلاث؛ بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم (3 ADXC)، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة.

وشكل حضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، لفعاليات أسبوع النزال، خير دليل على التزام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع البرازيل تحت مظلة الرياضة.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، بالإقبال الكبير من اللاعبين واللاعبات والجماهير على المشاركة والحضور لفعاليات أسبوع أبوظبي للنزال في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، مشيراً إلى عمق العلاقات بين الإمارات والبرازيل على كافة المستويات وفي كافة المجالات. وقال: «أسبوع النزال في البرازيل مبادرة جديدة تعتبر امتداداً لمبادراتنا بتنظيم بطولات عديدة حول العالم كل عام، ونتوجه بالشكر في إلى سفارة الدولة في البرازيل التي لم تدخر جهداً في التعاون مع فريق العمل هناك للخروج بالحدث في أبهى صورة».

وأضاف: «هذه المبادرة التي تتضمن على 3 بطولات؛ بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم (3 ADXC)، هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، وثقتنا بلا حدود في نجاحها، وسنكرر تلك التجربة في دول أخرى للمضي قدماً في تحقيق نفس الأهداف، وكذلك لإتاحة الفرصة لأبناء الإمارات في المشاركة واكتساب الخبرات الدولية اللازمة».

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: «سعداء بإطلاق بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة في البرازيل للمرة الأولى في تاريخها، ما يعكس النمو المتواصل لهذه البطولة وتميزها على المستوى العالمي، ونتطلع إلى تنظيم مزيد من النسخ في مختلف أنحاء العالم، ومواصلة التعاون المثمر مع البرازيل في سياق جهودنا لتعزيز انتشار البطولة عالميا، وشهدت النسخة مشاركة أبطال رياضيين على مستوى رفيع من الخبرة والمهارة قدموا لجمهورها تجربة فريدة ومشوقة، وتأتي نجاحاتنا المتتالية تتويجاً لجهودنا المبذولة لتطوير الرياضة الإماراتية وثمرةً للتوجيهات والدعم الشامل من عبد المنعم الهاشمي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز