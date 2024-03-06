نجوم بوسطن سيلتكس ودنفر ناغتس يفتتحان دوري الـ «NBA» من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ»، ستشهد مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين فريقي بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناغتس، حامل لقب الدوري، وذلك يومي الجمعة 4 أكتوبر المقبل والأحد 6 منه في أبوظبي.

ويضم فريق سيلتكس حالياً كُلّاً من جايسون تاتوم، صاحب 5 مشاركات في مباريات كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وجيلين براون، المشارك 3 مرات في مباريات كل النجوم، والنجم جرو هوليداي، حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2021، وكريستابس بورزينجيس، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2018.

وسبق لهوليداي أن شارك في مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2022 ضمن فريق ميلووكي باكس، بينما يضم فريق دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مرتين والمشارك في مباريات كل النجوم في 6 مناسبات، إلى جانب كُلٍّ من جمال موراي وآرون غوردون.

وتُبث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ» مباشرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر أجهزة التلفزيون ومنصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ» ضمن شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تشهد استضافة العاصمة الإماراتية مباريات تمهيدية قبل الموسم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وتنظيم دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الخاصة بالجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمُعتزلين، ومنصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، ودوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K.

وبموجب هذا التعاون، أصبحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال هويتها السياحية «حياكم في أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تدعم شراكتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية خطواتنا نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى تمكين الشباب، وتشجيع ممارسة الرياضة، وترسيخ قيمها النبيلة. ونرحب للعام الثالث بمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي المُقدّمة من شركة «القابضة ADQ»، التي تضع الإمارة محط أنظار العالم، وتُشكل مصدراً لإلهام مجتمعنا والأجيال الجديدة من نجوم كرة السلة الواعدة، كما أنها تُعتبر إضافة نوعية تُثري سجلنا الحافل بتنظيم أرقى الفعاليات والبطولات الرياضية على مدار العام».

من جانبه، قال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والرئيس التنفيذي للعمليات: «يسرنا استضافة أبوظبي للمباراتين التمهيديتين اللتين تجمعان فريقي بوسطن سيلتكس ودنفر ناغتس، وهما من أفضل فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ومع الإقبال الكبير الذي تشهده دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على رياضة كرة السلة، نؤمن بأنّ هذه المباريات وجهودنا المتواصلة على مدار العام لتطوير المواهب اليافعة وتعزيز تفاعل الجمهور ستشكل دافعاً قوياً لنمو اللعبة في المنطقة».

بدوره، قال ريتش جوثام، رئيس فريق بوسطن سيلتكس: «يتمتع فريق بوسطن سيلتكس بتاريخ عريق من التجارب العالمية، وبقاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم. ونرحب بهذه الفرصة للعب أمام جمهور كرة السلة الأمريكية في أبوظبي. وتُعد كرة السلة من أكثر الرياضات شعبية على مستوى العالم، وتسهم هذه الفعاليات الدولية في إلهام أجيال جديدة من المشجعين».

وأوضح جوش كرونكي، نائب رئيس مجلس إدارة كرونكي للرياضة والترفيه: «متحمسون في مؤسسة دنفر ناغتس لزيارة أبوظبي والمشاركة في مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة ADQ». ونتطلع إلى هذه التجربة الفريدة، والمساهمة في توسيع الانتشار العالمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين».

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